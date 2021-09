Une cinquantaine de concerts prendront place à Bruxelles pour le 8e festival Francofaune

La 8e édition du festival de musique française FrancoFaune se déroulera du 25 septembre au 19 octobre dans 19 lieux bruxellois, parmi lesquels le Botanique, le 140, le théâtre Marni, l'Ancienne Belgique et le Brass.

Ce sont 52 concerts qui couvriront une large palette musicale de la scène francophone bruxelloise, belge mais aussi internationale.

La chanteuse française Camille ouvrira Francofaune avec son expérience collective Lalàlive et sera suivie le lendemain par son compatriote Tim Dup, dans le cadre de deux soirées organisée en collaboration avec les Nuits Botanique. Dans un style plus hip-hop, la jeune Marseillaise Tessae donnera son premier concert belge au VK. Toujours venu de France, le projet musical "Le silence et l'eau" offrira une échappée contemplative inspirée du roman "Dans les forêts de Sibérie" de Sylvain Tesson.

Il y aura également les artistes suisses Nour et Meimuna et d'autres venus du Canada: la chanteuse Michaëlle Richer, Noé Talbot avec ses accents pop ainsi que Marie-Gold et Vendou du côté du rap.

Belge avant tout

Le festival se veut d'abord belge. Il affiche des noms bien connus comme Daniel Hélin et le chanteur pop Nicolas Michaux. Antoine Wielemans, un des fondateurs du groupe indie pop "Girls in Hawaii", fera ses débuts sur scène en français. Morgan du groupe de rap bruxellois 77 se produira aussi en solo.

Le public pourra encore appréhender l'univers poétique de l'artiste française installée à Bruxelles Françoiz Breut. Il y aura encore l'excentrique Mathilde Fernandez ou encore Greg Houben, Gabrielle Verleyen et Bertier, qui joueront pour la première fois sur scène leurs nouveaux titres ou albums. Krakenizer, ONHA et Arnaud Héron, les trois artistes du parcours FrancoFaune, un dispositif d'accompagnement d'artistes en résidence, seront aussi de la partie.

Créations et inédits

Les créations et les inédits se mêleront à la programmation. Il y aura notamment une relecture des du catalogue des Innocents par Twin Toes (Antoine Chance et Nicolas Mouquet). La figure du rock belge Mauro Pawlowski, qui est passé par les groupes Evil Superstars et dEUS, concoctera aussi une soirée inédite en compagnie des Liégeois de Cocaine Piss. Antoine Loyer bousculera les codes musicaux lors d'une soirée carte blanche au Mima.

La troisième édition des Fleurs du Slam mettra en valeur les textes sur une musique improvisée et les Secrètes Sessions proposeront à découvrir des morceaux issus de deux heures d'échangisme musical entre artistes en tout genre.

Les règles sanitaires seront celles des lieux qui accueillent les concerts. Certains ne sont accessibles que sur présentation du Covid Safe Ticket.