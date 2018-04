Une 30e édition de Dour sous le signe des curiosités, de éclectisme et de l'aventure

Alex : Il va y avoir pas mal d’aménagements sur le site du festival. Les changements sur le terrain c’est un peu chaque année vu que les prairies ne nous appartiennent pas et que les fermiers font pousser des cultures des fois. Concrètement cette année, il va y avoir des scènes qui vont changer de place. On a aussi amélioré la production, avec l’injection de centaines de milliers d’euros dans des nouveaux chapiteaux, nouveaux planchers etc. Il va aussi y avoir une tour centrale et un nouveau bar dans le petit bois, le “Rocamadour”, du nom d’un ancien club à Dour. Il va y avoir le retour de la Roue de Feu et un tout nouvel habillage. Le mercredi on a décidé de pas ouvrir la grande scène et de faire une journée laboratoire. On n’a jamais osé faire ça donc on fera le bilan après (rires).

Cette année, le festival hennuyer qui s’est imposé au fil des ans comme un évènement musical majeur en Europe, fête ses trois décennies. Si le Festival de Dour se porte bien, attirant toujours plus de visiteurs avec le record de 242.000 en 2017, c’est grâce à une programmation diverse qui pousse du mainstream au plus alternatif et qui n’a pas peur d’aller parfois dans les niches. Cette année, le line-up n’échappe pas à la règle, brillant sous le signe de l’éclectisme. Nous avons rencontré Mathieu Fonsny et Alex Stevens pour qu’ils nous parlent de cette 30e édition. Les deux programmateurs du Festival de Dour nous ont éclairé sur les nouveautés en terme d’aménagement, de programmation, sur les tendances musicales du moments et de leur motivation intacte à trouver la meilleure combinaison.

Mathieu : Dans le Labo le dimanche on a remis 3/4 groupes de nouveau jazz accessible du genre BADBADNOTGOOD qui cassent un peu l’image du jazz réservés aux initiés dans des clubs fermés. On a aussi mis du world comme KOKOKO! ou BCUC ou DJ Lag d’Afrique du Sud. C’est plutôt une fierté d’avoir fait un ensemble où se côtoient Booba, Soulwax, alt-J, Chemicals Brothers avec des chouettes coups de coeur comme ceux que je viens de citer. On a aussi fait une journée belge avec des groupes sur lesquels on avait envie de miser.

Alex : Moi je suis super content pour Tyler, The Creator. Si il y a bien un rappeur américain que je rêvais d’avoir c’est lui et il clôture le festival. Dans les grands noms, c’est pour moi le numéro 1.

Après on a fait une création avec deux festivals copains, Marsatac à Marseille et Nördik Impakt à Caen, qui eux fêtent leur 20 ans. Chacun a choisi un groupe, Fulgeance pour Nördik Impakt, La Fine Equipe pour Marsatak et nous on a pris Haring, le producteur électro. On les a mis ensemble, ils ont créé un super groupe [ndlr : le projet GANGUE ] ça fait presqu’un an qu’ils répètent et ils proposent leur spectacle dans les trois festivals, c’est une création qui n’existe nulle part ailleurs. On est aussi contents du retour de Selah Sue qui avait fait un concert mémorable.

Mathieu : Il y en a plusieurs mais ce dont on est surtout fiers c’est l’équilibre global qu’on a su trouver entre les têtes d’affiche, les découvertes, les différents genres. Je suis moins fier d’avoir un énorme nom et d’avoir gagné une bataille avec tous les autres festivals que d’avoir trouvé un équilibre.

Dour, le festival aventurier fête ses 30 ans - © Simon Fascilla

Flora : J’ai remarqué qu’il y avait aussi pas mal de groupes de pop française qui revenaient dans la programmation… c’est une volonté de mettre en lumière ces groupes ?

Alex : J’ai cru que tu allais parler des groupes hip-hop, comme tout le monde (rires).

Mathieu : Oui oui effectivement il y a une nouvelle scène pop française avec L’Impératrice, Bagarre, Pépite…

Alex : C’est vrai, on aime bien parce que ça rapporte un peu de fraîcheur. Quand on a fait la liste des groupes qu’on aimerait programmer, il y avait beaucoup de ces noms qui revenaient. Je sais pas si c’est vraiment une vague mais on aime bien. Avec aussi Flavien Berger, Polo & Pan, Agar Agar etc. On leur a vraiment consacré de l’espace.

A un moment donné on se retrouve avec des centaines de pages de listes, c’est à ce moment là qu’on met du fluo avec Mathieu.

Flora : Vous faites donc une liste des groupes que vous aimeriez avoir, comment ça se passe ?

Alex : Oui on reçoit des propositions au départ et en parallèle on va sur des festivals. On y prend des notes, on fait une liste des artistes qu’on a aimés, on se les envoie par mail. Quand on voit les agents, on reprend des notes, ça fait encore des listes et on se les envoie encore par mail. A un moment donné on se retrouve avec des centaines de pages de listes, c’est à ce moment là qu’on met du fluo avec Mathieu. Quand on repère les mêmes groupes tous les deux c’est à ce moment qu’on se dit qu’il y a un travail à faire sur ça. Ensuite ça se fait par débats, sauf si c’est un coup de coeur, là on se fait confiance.

Mathieu : On a aussi des consultants avec qui l’on parle pour tel ou tel genre. On se nourrit aussi des discussions avec les gens de tous les jours qui nous expriment leurs goûts. Pendant des discussions, des voyages, on écoute, c’est un partage de tous les moments.

Flora : L’année dernière vous m’aviez dit trois mots pour qualifier le festival, vous pourriez m’en redire trois ?

Mathieu : Ok je sais plus ce qu’on avait dit l’année dernière mais on va dire un mot chacun son tour. Je vais dire “curiosités”.

Alex : Il devait y avoir “diversité” l’année dernière, je vais pas le redire. Alors : “éclectisme” (rires).

Mathieu : Comment on dit quelqu’un qui n’a pas peur ?

Alex : Aventurier ?

Mathieu : Oui, “aventurier”. On va dire ça.

Interview réalisé le 23 avril 2018.