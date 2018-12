Un show en l'honneur d'Aretha Franklin est prévu le mois prochain

Alicia Keys, Patti LaBelle, Kelly Clarkson, Shirley Caesar, Celine Dion, John Legend font partie des artistes qui rendront une nouvelle fois hommage à la Reine de la soul, annonce le Hollywood Reporter.

Le mois prochain, Aretha Franklin sera la vedette d'un concert hommage spécial au cours duquel chanteront de nombreuses stars internationales. Alicia Keys, Patti LaBelle, Kelly Clarkson, Yolanda Adams, Shirley Caesar, Celine Dion, John Legend, SZA et Janelle Monae reprendront ses plus grands tubes.

"Aretha! A Grammy Celebration For The Queen Of Soul" aura lieu le 13 janvier au Shrine Auditorium de Los Angeles et sera animé par le cinéaste et acteur Tyler Perry (vu notament dans "Madéa, grand-mère justicière"). Il sera diffusé plus tard, en 2019, sur CBS.

Aretha Franklin est décédée le 16 août dernier à Detroit d'un cancer du pancréas. Elle avait 76 ans.