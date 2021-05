Un premier EP dystopique pour le duo belge "Coline & Toitoine"

Le talentueux duo belge "Coline & Toitoine" vient de sortir un tout premier EP. Plus qu’un ensemble de chansons, il s’agit d’un album concept inspiré par un roman qu’ils ont lu lors du 1er confinement…

Coline & Toitoine c’est la rencontre explosive entre deux talents bruts : elle a fait du chant lyrique étant petite et lui est diplômé du conservatoire en composition de musiques de films. Ensemble, ils forment un duo musical complémentaire et étonnant. Après avoir sorti plusieurs titres ces derniers mois (et rassemblé plus de 1.700.000 écoutes sur les plateformes de stream !) Coline & Toitoine présentent aujourd’hui un EP de 7 morceaux intitulé "Soma": "On n’avait pas envie de faire un EP qui ne soit qu’une compilation de plusieurs chansons. En fait, il s’agit d’un album concept dans lequel toutes les chansons sont liées de plusieurs manières et dont le fil rouge est le livre "Le meilleur des mondes" d’Aldous Huxley. On a créé un univers musical dystopique autour du roman" confie Toitoine.

Dans le roman dystopique "Le meilleur des mondes" d’Aldous Huxley, le "Soma" est une drogue gratuite qui rend heureux et sans effets secondaires.

Pour le duo, c’était une évidence de nommer leur EP comme cette drogue mystérieuse présentée dans le "Meilleur des mondes": "Après avoir lu ce bouquin, on a eu de grosses réflexions par rapport à cette drogue. On s’est demandé si dans notre société actuelle, le "Soma" ne serait pas l’art, le divertissement, la culture… ? ! Pendant le confinement on a été privés de tout ça et on s’est rendu compte de l’importance que ça avait pour nous." A la manière du roman d’Huxley, Coline & Toitoine présentent leur EP comme une dystopie : "Dans cet EP on a voulu pointer plusieurs aspects de la société qui vont poser problème dans le futur ou qui ont déjà posé problème dans le passé. On fait comme une dystopie, on exagère les petits défauts du monde dans lequel on vit aujourd’hui et on se demande comment cela pourrait être si ces défauts devenaient pires…"

"Soma" est donc un EP qui a été très intellectualisé par les deux artistes. Chaque chanson développe une thématique liée à l’actualité ou à la société de manière générale : ils évoquent sans filtres les problèmes liés au climat, aux standards de beauté, à la technologie toujours plus invasive, aux burn-out de plus en plus fréquents mais aussi aux ravages des fake news…