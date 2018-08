Un partenariat entre le Pukkelpop et des musées pour amener l'art au jeune public

Le festival de musique Pukkelpop s'est associé à sept musées ainsi qu'au canal vidéo ARTtube afin de sensibiliser le jeune public à l'art. Le projet en question s'intitule #PKP18ART. Les festivaliers auront ainsi l'opportunité de découvrir des réalisations artistiques disséminées un peu partout sur la plaine de Kiewit et de prendre part à différents ateliers.

"L'objectif de cette collaboration unique est de mettre en contact les jeunes -pour lesquels il est parfois difficile de passer la porte d'un musée- avec l'art dans un environnement qui leur est familier", explique l'organisateur du festival Chokri Mahassine. "Nous souhaitons non seulement qu'ils se familiarisent avec l'art mais aussi de pouvoir dialoguer avec eux via le hashtag spécialement prévu à cet effet #PKP18ART".

Le projet artistique est soutenu par le gouvernement flamand. "Nous sommes fiers d'encourager une si belle initiative. ARTtube, le Pukkelpop et les sept musées ont cherché ensemble une manière originale d'interpeller les jeunes et de les faire participer à l'art et à la culture", souligne le ministre flamand de la Culture, Sven Gatz (Open Vld).

Les festivaliers auront notamment l'occasion de faire swiper (ou glisser) leurs réalisations artistiques favorites à la manière de l'application Tinder. Mais le véritable point fort du projet est l'option de réalité augmentée offerte par l'application du Pukkelpop: celle-ci permettra aux visiteurs de découvrir des oeuvres de collection de différents musées sur la plaine du Pukkelpop, comme notamment la "Madone entourée de séraphins et de chérubins" de Jean Fouquet.

"Si vous désirez interpeller les jeunes, il faut le faire dans leur langue. La réalité augmentée rend l'art un peu plus rock'n roll. De cette façon, la plaine du Pukkelpop deviendra un immense espace d'exposition", se réjouit Chokri Mahassine.

