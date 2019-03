Un nouvel album pour Lil' Kim après une longue absence

Drip Too Hard | #GoAwff Video out Friday | New Album “9” drops May 17th pic.twitter.com/FjPM47dEbo

Elle en a aussi profité pour annoncer que le clip du single "Go Awff" allait être publié le vendredi 29 mars. Paru en février, le titre comprend un sample issu de "Dangerous" de The xx.

"9" fait suite à "The Naked Truth", paru en 2005. L'album à succès comprenait son hit "Lighter's Up" et plusieurs collaborations avec Bun B, Twista, Maino, Snoop Dogg, The Game, T.I. et Tameka "Tiny" Harris.

Bien qu'elle n'ait pas dévoilé d'album studio depuis, Lil' Kim a continué à partager des mixtapes, dont "Lil Kim Season" en 2016.