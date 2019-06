Un nouvel album et un nouveau single pour Taylor Swift

La pop star américaine vient de dévoiler un tout nouveau titre, "You Need To Calm Down", qui sera à retrouver sur son prochain album, "Lover", attendu pour le 23 août prochain.

L'interprète de "Bad Blood" vient de dévoiler un nouveau titre , deux mois après "Me!", en collaboration avec Brendon Urie de Panic ! At The Disco!. "You Need To Calm Down" sera à retrouver sur le successeur de "Reputation" sorti en 2017, "Lover".

La jeune femme a par ailleurs dévoilé la pochette du fameux disque, sur laquelle elle s'affiche sur un fond rose et nuageux.

Dans une courte vidéo postée sur le compte Twitter de Beats 1, Taylor Swift a expliqué la signification de ce nouveau titre : "I've observed a lot of different people in our society who put so much energy and effort into negativity, and it made me feel like, ‘you need to just calm down" ("J'ai observé beaucoup de personnes différentes dans notre société qui mettaient tant d'énergie et d'efforts dans la négativité, et c'est ce qui m'a donné l'impression: 'Vous devez simplement vous calmer'")