Un nouveau titre à découvrir et un album prévu en avril pour The Chemical Brothers

Le nouvel album "No Geography" du duo électro The Chemical Brothers sortira le 12 avril. Le groupe en offre un extrait euphorisant baptisé "Got to Keep On".

Le duo a également publié la liste complète des morceaux du futur album, sur lequel on retrouvera "Free Yourself" et "MAH" :

1. "Eve Of Destruction"

2. "Bango"

3. "No Geography"

4. "Got To Keep On"

5. "Gravity Drops"

6. "The Universe Sent Me"

7. "We've Got To Try"