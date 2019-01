Un nouveau groupe et un single pour Pete Doherty

Peter Doherty, l'ancien leader des Libertines a annoncé que son nouveau groupe, The Puta Madres, préparait un album. Il en a même dévoilé un premier extrait intitulé "Who's Been Having You Over".

Le groupe Peter Doherty & The Puta Madres, qui est aussi le nom de l'album éponyme, se compose de Pete Doherty, Miggles, Miki Beavis, Katia DeVidas, Jack Jones et Rafa. Ce premier album est déjà proposé en pré-commande, en amont de sa sortie annoncée pour le 26 avril.

Les personnes qui choisissent de le précommander pourront immédiatement télécharger le premier single, "Who's Been Having You Over", déjà proposé en streaming.