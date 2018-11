Un Noël sous le signe du blues, avec "White Christmas", pour Eric Clapton

Ce charmant clip, qui est un animé en pâte à modeler, met en scène une jeune garçon, fan de blues, (qui d'ailleurs ressemble sacrément à Eric Clapton) dont le rêve est d'avoir une guitare pour Noël.

Cette reprise de "White Christmas", un grand classique des fêtes de Noël, est issue du dernier opus du Britannique "Happy Xmas". Sorti le 16 octobre 2018, l'opus compile des titres traditionnels du genre comme "Silent Night", "Jingle Bells", mais aussi "Have Yourself a Merry Little Christmas".

Dans une vidéo, Clapton explique que son "Jingle Bells" aux sonorités house, qui détonne par rapport aux autres titres, serait un hommage au regretté DJ suédois Avicii.