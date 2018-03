Un-Mute : une plateforme pour dénicher les talents locaux

Un-Mute est une plateforme de mise en avant des talents de la scène belge dans un but d’émancipation artistique.

A l’origine de ce projet, Pierre Blackman, un bruxellois du milieu musical. Avec Un-Mute, il a voulu donner une chance à des formations musicales peu connues et leur donner une visibilité. Le site est un point de rencontre entre les artistes et les futurs spectateurs, ceux-ci pouvant voter pour leurs groupes préférés et devenir en quelque sorte leurs producteurs.

Il s'agit d'un véritable carrefour de rencontres entre des artistes belges, différentes catégories de salles et des fans producteurs.

Ainsi, les artistes proposent une date de concert dans un type de salle, des préventes sont mises sur le marché et si celles-ci se vendent suffisamment, le spectacle aura effectivement lieu. Il faut que le nombre minimum de places soient vendues en un mois. Il s’agit d’une sorte de financement participatif qui apporte aux salles une sécurité financière : ils ne se lancent pas avec un groupe qui ne ramènera personne et les artistes peuvent être justement rétribués.

Les artistes ont de nombreux avantages sur Un-Mute, l’inscription étant gratuite et les risques faibles. Une fois un concert débloqué, ils peuvent proposer encore deux dates et commencent véritablement leur parcours vers la notoriété. Dans le catalogue d’artistes, pour le moment on retrouve une vingtaine de groupes, chanteurs et chanteuses, surtout dans l’univers rock et pop. Les producteurs et spectateurs ont un grand rôle à jouer dans Un-Mute puisqu’ils sont les dénicheurs de talents de la musique belge de demain, ils peuvent favoriser tel ou tel groupe et devenir de véritables tremplins. Cette idée de plateforme musicale semble avantager les deux parties et si tout le monde joue le jeu, elle peut devenir un vrai biais pour les jeunes formations en devenir.

Le site Un-Mute