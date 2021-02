Dans le cadre de l’action "Still Standing for Culture", un musée éphémère de "La Musique Mourante" a ouvert ses portes à Bruxelles.

Muziekpublique est une asbl qui défend et promeut les musiques traditionnelles de toutes les cultures du monde, plus particulièrement celles qui ont un lien avec les musiques acoustiques, folk, traditionnelles, populaires, métissées, classiques et jazz. Comme tous les autres lieux culturels depuis la crise du coronavirus, l’asbl est soumise à l’interdiction d’organiser des concerts. Depuis de nombreux mois, leur salle de spectacle est désespérément vide et leurs artistes sont en attente de pouvoir réexercer leur métier.

Pour dénoncer la paralysie du secteur culturel et le manque d’action politique, Muziekpublique a décidé de prendre part au mouvement "Still Standing for Culture" qui, depuis juin dernier, organise différentes actions pour sensibiliser à la crise que l’entièreté du secteur culturel traverse. La prochaine action aura lieu ce samedi 20 février. "Still Standing for Culture" invite les citoyens et les lieux culturels à faire vivre la culture par tous les moyens en ce jour de "journée mondiale de la justice sociale". Il s’agit "d’un appel à des actions spontanées ou programmées, collectives ou individuelles, mais surtout vivantes et exprimant la diversité des pratiques du champ culturel" expliquent les organisateurs.

A cette occasion, l’asbl Muziekpublique a eu l’idée de transformer sa salle de spectacle en "The Living Museum of Dying Music", un musée vivant de "La Musique mourante". "Par solidarité avec les artistes et intermittents du spectacle, nous transformons notre salle de concert en musée le temps d’une après-midi. Des artistes seront donc répartis sur le parcours de l’exposition, et joueront quelques morceaux à un public itinérant par bulles de 4, en souvenir d’une époque révolue ou la musique live existait encore" écrit Muziekpublique dans un communiqué.

L’action a eu lieu ce mardi 16 février 2021. Celle-ci a été filmée et sera rediffusée sur les réseaux sociaux et le site internet de Muziekpublique ce samedi 20 février. Parmi les artistes qui prendront part à l’action on retrouve Las Lloronas, Vardan Hovanissian, Osvaldo & Patricia Hernandez, Jonas Malfliet, Vincent Noiret et Emanuela Lodato.