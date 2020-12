Un morceau électro sur Giscard D'Estaing par Dombrance

Valéry Giscard d'Estaing, ce n'est pas que l'accordéon, instrument qu'il maîtrisait: l'ancien président a ainsi donné son nom à un titre de Dombrance, spécialiste de morceaux électro où les seules paroles sont des noms du monde politique.

Giscard d'Estaing est une chanson de près de 4 minutes, toute en mélancolie.

Je suis né sous Giscard, c'est vrai que c'est un morceau nostalgique, un peu comme une bande originale des années 1970

explique l'artiste à l'AFP.

Dans le clip dédié au troisième président de la Ve République, on voit des téléphones à cadran, des avions Concorde, mais aussi des images saturées, version VHS usée, d'un film porno avec Brigitte Lahaie. On voit aussi une séquence avec le président centrafricain Jean-Bedel Bokassa, allusion à l'affaire des diamants, caillou dans la chaussure de VGE.

Dans son répertoire, Dombrance a aussi des morceaux consacrés à François Fillon, Philippe Poutou, Christiane Taubira, etc.

Je n'ai jamais eu de retour direct de ces personnalités ou de leur entourage et je ne vais pas m'amuser à les contacter avant

L'artisan électro ne se limite pas à la politique française. Il travaille en ce moment sur un mini-album prévu pour le 15 janvier centré sur les USA, Make America dance again. On y trouvera des titres sur Joe Biden (déjà sorti en single), Kanye West, Alexandria Ocasio-Cortez et un morceau de bravoure de 14 minutes sur Barack Obama et Donald Trump.