Un live magique avec un génie de l’harmonica et un big band bruxellois immortalisé sur CD

Avec une solide expérience de big band à Boston et New-York, le saxophoniste Stéphane Mercier a pris il y a quelques années la direction du big band de la Jazz Station créé en 2006. Ce groupe typiquement belge est devenu une véritable plate-forme car y sont passés non seulement nombre des acteurs de la scène du jazz belge, mais également de grands noms internationaux (Jason Rebello, Emil Viclicky, Grégoire Maret,…). Le JSBB a proposé au Festival de jazz à Dinant 2017 un projet inédit d'hommage à Toots Thielemans en invitant Grégoire Maret, réputé harmoniciste Suisse qui réside aux Etats-unis.

En plein confinement, Stéphane Mercier lance un crowdfunding pour graver 60 minutes d’un concert proposé en 2017 au Dinant Jazz Festival. Après seulement quelques jours, le pari est réussi et se concrétise par la sortie de l’album "Jazz Station Big Band & Grégoire Maret, Live In Dinant" sur le label Hypnote Records.

Génie de l’harmonica

Le Jazz Station big band a eu la chance de jouer avec un véritable génie de l’harmonica au Dinant Jazz Festival de 2017 : Grégoire Maret. New-Yorkais (suisse d’origine) et proche de Toots Thielemans, il a véritablement pris la relève de celui-ci depuis quelques années. On le voit en effet aux côtés des plus grands musiciens (Herbie Hancock, Pat Metheny, Madeleine Peyroux, Stevie Wonder, etc…) élever l’harmonica au rang d’art supérieur !

La rencontre entre Grégoire Maret et le big band s’est faite grâce à l’équipe du Dinant Jazz Festival qui a imaginé cette collaboration. Très vite, les deux parties se sont appréciées mutuellement et le répertoire s’est créé avec évidence : un morceau hommage à Toots Thielemans ("Bluesette" complètement transfiguré), du swing, du groove, du latin ("Blueserinho" en clin d’œil au Brésil cher à Grégoire), et des ballades émouvantes. Un moment suspendu à présent immortalisé sur un CD.

Stéphane Mercier était l’invité de Philippe Baron dans son émission "Jazz" sur Musiq3.