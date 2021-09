Un hommage à Amy Winehouse au Design Museum à Londres

Parmi eux se trouvent des journaux intimes qu’elle a écrits durant son adolescence, des manuscrits contenant les paroles de certains de ses plus grands tubes, des photographies et des vêtements de scène comme la fameuse robe jaune qu’Amy Winehouse avait portée en 2007 durant la cérémonie des Brit Awards. Les mélomanes pourront également découvrir la guitare électrique de la marque Fender que la chanteuse avait utilisée dans son premier album, "Frank".

L’ambition de "Amy : Beyond the Stage" ? Décrire Amy Winehouse comme "l’intellectuelle de la musique" qu’elle était réellement. Pour y arriver, le Design Museum s’est associé avec le gestionnaire de patrimoine de la chanteuse, The Estate of Amy Winehouse, et sa styliste et amie de longue date, Naomi Parry. Le résultat : une exposition immersive mêlant vêtements et objets personnels ayant appartenu à la reine torturée de la soul.

Autant d’objets qui mettront l’accent sur l’influence considérable et souvent insoupçonnée d’Amy Winehouse sur l’histoire de la musique, selon Naomi Parry. "J’avais l’impression que quelque chose n’avait pas été dit à propos de l’histoire d’Amy et de la musicienne sérieuse qu’elle était — la façon dont elle avait été reflétée dans les médias avait vraiment diminué son héritage. Il y a beaucoup de bruit autour de l’histoire qui l’a engloutie et j’ai essayé de la décortiquer, et de m’assurer que nous racontions la bonne histoire", a expliqué la styliste au Guardian.

Mais le clou du spectacle de l’exposition reste une reconstitution du studio londonien Metropolis où Amy Winehouse a notamment enregistré son deuxième et dernier opus, "Back to Black". Cette installation, créée par l’artiste et scénographe Chiara Stephenson, est composée de plusieurs pièces consacrées à la musique et aux multiples influences de la chanteuse.