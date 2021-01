Un enregistrement inédit de Daft Punk datant de 1995 retrouvé dans une boîte à chaussures

C’est une histoire digne d’un scénario de film. Un enregistrement d’un set inédit de Daft Punk a été retrouvé par hasard, sur des cassettes, au fond d’une boîte à chaussures dans une armoire. Un véritable trésor pour les fans du duo pionnier de la french touch.

Benoît Chow, a fait une découverte pour le moins surprenante en fouillant dans les armoires de ses parents. En ouvrant une vieille boîte à chaussures, il y a découvert deux vieilles cassettes audio sur lesquelles il était écrit "Daft Punk 1" et "Daft Punk 2". Il s’agit d’un enregistrement inédit de près de 3 heures du duo parisien. "Mon père m’a toujours parlé d’un enregistrement cassette des Daft Punk au club, sans jamais pouvoir mettre la main dessus” explique Benoît Chow à Konbini.

Pour la petite histoire, il y a 25 ans, le duo français se produisait sur la scène du "Privé", un club que dirigeait le père de Benoît à Avignon. C’était le 18 novembre 1995, Benoît n’avait alors qu’un an. "D’après mes recherches rapides sur la base de données mixesdb.com, c’est le plus long DJ set des Daft jamais enregistré, entre 1995 et 2000 en tout cas, je n’ai pas cherché plus loin", a confié Benoît Chow à Konbini.

Pour ceux qui attendent avec impatience la réouverture des bars et des clubs pour se déhancher, cet inédit de près de 3 heures devrait les aider à patienter encore un peu. Mélomane, Benoît a souhaité partager sa découverte avec le plus de monde possible en publiant le set inédit sur YouTube, SoundCloud et MixCloud. Il ne vous reste plus qu’à monter le son et danser !