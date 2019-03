Un concert symphonique de Metallica pour les vingt ans de l'album "S&M"

Intitulé "S&M2", le concert anniversaire sera mené par le directeur musical Michael Tilson Thomas (MTT).

"Nous sommes ravis d'être invités (…) et touchés de partager la scène avec le légendaire MTT et les plus grands musiciens du San Francisco Symphony", a commenté Metallica dans un communiqué.

L'album "S&M" – qui comprenait des arrangements signés Michael Kamen – était un hommage au défunt bassiste de Metallica Cliff Burton, amateur de musique classique. L'enregistrement comprend des titres des LP précédents du groupe ainsi que deux compositions, "No Leaf Clover" et "Minus Human."

Reste à savoir si Metallica incorporera du matériel de son dernier album ("Hardwired… to Self-Destruct") dans ce nouveau concert ou s'il reproduira le concert d'il y a vingt ans.

Les billets sont déjà en vente sur le site officiel de Metallica