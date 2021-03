Un concert hommage à Daft Punk à la bougie et au piano à voir à Bruxelles en octobre prochain

Le 22 février dernier, le mythique duo Daft Punk annonçait après 28 ans de collaboration, la fin de leur histoire musicale en partageant une vidéo sobrement intitulée "Epilogue". En octobre prochain, vous pourrez assister à un concert hommage aux hommes au casque de robot dans un cadre intimiste à Bruxelles.

La vidéo publiée par Daft Punk fin février a énormément fait parler d’elle. On y voit le duo habillé en robots, activer leur système d’autodestruction en plein désert avant d’exploser et de laisser apparaître la triste mention "1993-2021". Depuis cette annonce inattendue, les éloges et hommages pleuvent de tous côtés, rappelant à quel point Thomas Banglater et Guy-Manuel de Homem-Christo ont marqué l’histoire de la musique électro.

A Bruxelles, se prépare un hommage intimiste à Daft Punk : un concert en piano solo à la lueur des bougies. L’événement aura lieu en octobre prochain dans la capitale belge mais ne donne pas encore de date précise (celle-ci sera décidée en fonction de l’évolution sanitaire). Vous pouvez cependant vous inscrire sur la liste d’attente afin d’être prévenu rapidement de l’ouverture de la billetterie en vous rendant ici. "Fever", qui organise régulièrement des concerts à la lueur des bougies, promet pour ce concert hommage le meilleur de Daft Punk interprété par un(e) pianiste soliste dont le nom sera communiqué prochainement. "Autant de symphonies musicales interprétées dans un lieu emblématique de Bruxelles, éclairé par plusieurs milliers de bougies. Dans une ambiance tamisée, excellence musicale et patrimoine architectural s’enlacent pour une dernière danse" peut-on lire sur le site de l’événement.

