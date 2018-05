Turkish Psychedelica Night II : la légende Selda Bağcan et la relève

Jeudi soir à l’Ancienne Belgique sonnait la révolte des années 70 à travers une deuxième soirée consacrée au genre psychédélique turc. Pour célébrer l’anniversaire de Mai 68, la légende vivante turque protestataire Selda Bağcan venait donner un spectacle exceptionnel. Cela ne vous a sûrement pas échappé, les manifestations de Mai 68 soufflent leurs 50 bougies. L’occasion pour les institutions culturelles et les artistes de faire le bilan de l’évolution de la société et de calculer l’impact social et politique des évènements. Le mois de mai est aussi prétexte à célébrer les icônes militantes et à l’AB, on fait résonner les voix protestataires dans le “Sound of Protest”. Après une première soirée consacrée au psychédélisme turc colorée par les magnifiques BaBa ZuLa et Altın Gün, c’est le tour de Selda Bağcan accompagnée par Boom Pam, Derya Yildrim et Grup Şimşek de faire danser la nuit bruxelloise.

A son introduction dans les années 50, le rock a tout de suite séduit les foules en Turquie. Si à ce moment-là, les groupes britanniques étaient les maîtres du genre musical, très vite, des formations locales vont émerger et se l'accaparer. De profonds changements sociétaux sont en marche au même moment en Asie mineure. Le rock anatolien qui mêle le rock à la musique traditionnelle turque explose à partir de 1966 avec des chefs de file comme le grand Erkin Koray, un guitariste de génie, le groupe Moğollar ou encore Cem Karaca, chanteur d'origine azerbaïdjano-arménienne, figure inspirante pour beaucoup de formations par la suite. Au début des années 70, Selda Bağcan a marqué la folk turc avec ses chansons engagées en faveur de la classe ouvrière et du partage des richesses. Le mouvement prit fin au milieu des années 1970 mais depuis quelques années, on remarque une nouvelle vague dans le rock psychédélique turc avec les frétillants Altin Gün, Derya Yildirim et Grup Şimşek ou encore Gaye Su Akyol. Avant eux, c'était BaBa ZuLa qui s'était inspiré de cet héritage quelques années avant. La soirée s’ouvre avec la chanteuse Derya Yildrim et Grup Şimşek, un mélange entre une voix pleine de la nostalgie d’une époque révolue et de musicalité folk, rock et psychédélique. Le mariage est parfait et laisse place à des envolées instrumentales particulièrement retournantes. L’histoire de ce groupe est celle d’une rencontre entre une jeune étudiante turque et allemande admiratrice de Selda et joueuse de saz avec des musiciens français et une batteuse anglaise. La magie opère depuis maintenant 4 ans entre Derya et Grup Şimşek, un super-groupe qui joue à la fois les standards psyché turcs des années 70 mais remet aussi au goût du jour le genre musical avec des compositions particulièrement brillantes au charme anatolien.