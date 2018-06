Troye Sivan dévoile le titre "Dance to this" avec Ariana Grande

Le musicien a partagé son tout nouveau single en collaboration avec la chanteuse américaine Ariana Grande.

"Dance to This" sera à retrouver sur le prochain album de Troye Sivan "Bloom" disponible le 31 août. Dernièrement Troye Sivan a dévoilé les singles "My My My", "The Good Side" et "Bloom" dont le clip a récemment été partagé.

Pour défendre cet album, la pop star partira en tournée en Amérique du Nord à partir du mois de septembre prochain.

Ecouter le titre de "Dance to This" de Troye Sivan avec Ariane Grande :