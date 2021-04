On confirme, "Géranium" a le don de rester en tête, après seulement une écoute on chante déjà "la-la-la" le sourire bien accroché aux lèvres. Si seulement l’amour pouvait être aussi facile qu’une chanson d’Odezenne.

Dans le clip de "Géranium", on découvre Jacques, membre du groupe, se glisser dans la peau d’un superhéros accessoiriste sur le tournage d’un clip. Son but : apporter un point de vue réconfortant sur l’existence. "Il vante les mérites de l’amour comme véhicule privilégié pour traverser cette vie qui file à toute vitesse. Il détourne les scènes tristes pour illustrer ses propos en partageant les coulisses, les angles morts, les hors-champ et les accessoires : il nous rappelle que la vie est un cinéma" explique le groupe. Jacques incarne ce rôle à la perfection, avec beaucoup de nonchalance et de second degré. "Montrées sous un nouvel angle, les situations tristes revêtent un tout autre sens. Ce décalage procure un sentiment de réconfort, accentué par la chanson très enjouée et entêtante qu’il nous chante, jusqu’au refrain fleur bleue " la-la-la " qui finit par contaminer le plateau."

Le géranium, c’est cette jolie fleur, souvent de couleur rose, qui embellit nos jardins, balcons et terrasses. Elle embaume nos narines et annonce l’arrivée de l’été. C’est aussi le titre de la nouvelle chanson du groupe bordelais Odezenne.

"Vous êtes fous ! Vous avez lâché le 06 de Jacques !"

Trop d'amour pour Odezenne et son nouveau titre "Géranium"! - © Tous droits réservés

Ce lundi, comme à son habitude, Odezenne annonçait sur son compte Instagram la sortie de leur nouveau titre "Géranium" en story. Les plus fins observateurs qui les suivent sur les réseaux ont directement remarqué que dans la story en question, s’était glissé par erreur le numéro privé de Jacques (membre du groupe que l'on voit dans le clip de "Géranium"). En quelques secondes, ce dernier s’est vu inondé de messages d’amour : "On n’avait pas vu, on parle d’une micro seconde au début d’un screenshot vidéo faut faire pause pour le voir ! Une fois que la story est partie on a reçu tout de suite un message d’un mec pour nous dire 'Vous êtes fous vous avez lâché le 06 de Jacques !!'. On s’est dit 'merde !' mais c’était trop tard, ça avait fuité sur tweeter et c’était déjà super relayé par les gens. Jacques a reçu des messages toute la nuit, presque chaque seconde" nous confie le groupe.

Ça s’est transformé en sorte de radio libre, c’était cool !

Au total, Jacques a reçu plus de 2000 messages sur son portable ! Un tsunami d’amour venant de fans incroyablement reconnaissants : "Du coup on a joué le jeu, on a repost les messages en story et ça s’est transformé en genre de radio libre, certains faisaient des dédicaces à des gens, d’autres des déclarations d’amour, des photos de vieux concerts, enfin c’était cool. Jaco s’est mis en tête de répondre à tout le monde, ça lui a pris 12H" nous explique le groupe.

Entre les blagues potaches et les souvenirs de concerts, beaucoup de fans en ont profité pour se confier directement à Jacques, lui écrivant à quel point certaines des chansons d'Odezenne les ont "sauvés": "On ne s’y attend jamais et ça fait toujours plaisir de lire ça" confie le groupe bordelais. Une petite erreur qui au final aura apporté une bonne dose d’amour et d’humour aussi bien au groupe qu’aux fans.

Une chose est sûre, nous sommes nombreux à avoir écouté les chansons d’Odezenne pour faire passer la pilule du confinement. Chaque nouveau morceau sorti en 2020 et 2021, a été accueilli comme un véritable moment de partage et de joie par la communauté du groupe. On se remémore notamment la sortie du sublime "Hardcore", dont le clip est composé d’images filmées par les fans du groupe durant le premier confinement de 2020. 5000 rushs avaient à l’époque été envoyés, des 4 coins du monde. C’est aussi ça le rôle des artistes (et encore plus en temps de pandémie) : véhiculer de l’amour, de l’espoir et rassembler les gens à distance autour d’une belle chanson.

On ne doute pas une seule seconde que le groupe et les fans seront heureux de pouvoir se retrouver sur scène le plus rapidement possible pour découvrir ce nouvel album qui a l’air tout simplement incroyable. Un Zénith est notamment prévu en 2022. On croise les doigts.

Odezenne, on vous aime et vous nous le rendez bien !