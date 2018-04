Troisième édition du Confluent Jazz Festival du 19 au 22 avril à Namur

La troisième édition du Confluent Jazz Festival se tiendra du 19 au 22 avril prochains à Namur et plus précisément au cinéma Caméo et à La Bourse (Palais des Congrès), annoncent les organisateurs. L'événement s'adresse à un large public en mettant en lumière de jeunes talents nationaux mais aussi des artistes de renommée internationale.

La manifestation débutera le 19 avril à 20h00 au cinéma Caméo avec la projection du film de Louis Malle "Ascenseur pour l'échafaud" dont la musique a été composée par Miles Davis.

La Bourse, sera l'hôte du festival les 20 et 21 avril avec, en ce qui concerne la première soirée qui débute à 20h00, le trio d'Olivier Collette qui a invité le saxophoniste Steve Houben à se joindre à lui, suivi par le concert donné sur le thème "Catharsis", titre du dernier album du pianiste et compositeur Ivan Paduart, parrain du festival et qui sera notamment accompagné ici par le guitariste Quentin Dujardin et le batteur français Manu Katché.

Quant à la seconde soirée, elle sera animée, dès 18h30 par le "Gratitude trio", conduit par le saxophoniste Jeroen Van Herzele. A partir de 20h00 se produiront, par ailleurs, le groupe du guitariste néerlandais Pieter Tiehuis et, par la suite, le saxophoniste britannique Nigel Hitchcock flanqué du "Paduart Trio".

Enfin, la dernière journée de l'événement se déroulera à nouveau au Caméo avec la projection, à 14h30, du film documentaire "Manneken Swing" de Julien Bechara. A partir de 16h00, ce sera au tour du groupe manouche "Manuel d'Ailleurs" d'animer un "Bal Swing" au Caféo.