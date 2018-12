Trois jeunes talents pop qui transformeront l'essai en 2019

Billie Eilish

Plus d'un an après son EP de neuf titres "when the party's over", la très talentueuse Billie Eilish devrait bel et bien sortir son premier album en 2019.

A peine âgée de 17 ans, la jeune Californienne a envoûté son public avec une pop alternative et fine, mais aussi avec ses looks travaillés et sa désormais reconnaissable chevelure, oscillant entre le bleu et l'argent.

Elle doit son premier tube à "Ocean Eyes", sorti en 2016, qui affiche aujourd'hui plus de 56 millions de vues sur YouTube. Depuis, elle a enchaîné les hits avec "you should see me in a crown", "when the party's over", "bellyache", mais aussi son duo avec avec Khalid "lovely".

Si la jeune artiste n'a pas donné énormément de détails pour son tout premier album, elle a annoncé un disque taillé pour la scène.