Trent Reznor et Atticus Ross présentent "Outside", leur morceau de 13 minutes

Atticus Ross et le chanteur de Nine Inch Nails, Trent Reznor, ont imaginé le morceau "Outside". Le titre de 13 minutes est extrait de la bande originale du film Netflix "Bird Box".

Sandra Bullock est à l'affiche de ce thriller post-apocalyptique sorti au mois de décembre sur le service de streaming.

Sa bande originale (10 titres), composée par Ross et Reznor, est en vente sur le site de Nine Inch Nails en haute-définition audio. Elle sera disponible sur les sites de streaming musicaux dès le 25 janvier.

Selon le site, une version longue exclusivement proposée sur support physique sortira au printemps et contiendra une heure de musique supplémentaire.

Reznor et Ross ont récemment collaboré à la composition de plusieurs bandes originales, notamment celle du film de Jonah Hill "Mid90s" (2018) et celle de l'adaptation à venir de "Watchmen" pour HBO.