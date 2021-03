Toutes les radios de la RTBF au diapason de la Belgian Music Week du 08 au 14 mars

Du lundi au vendredi VivaCité mettra en lumière, dans La Récré de Midi , 5 artistes émergents : Doria D , Saskia , Krego , Ben Do et Antoine Delie . Et un brin de nostalgie sur Viva+ avec de nombreuses archives et interviews d'artistes qui ont cartonné dans les années 60’ et 70’. Durant la semaine, Tipik en radio dévoilera le Top 100 des meilleurs sons belges suivant le vote des auditeur.trice.s. On découvrira aussi les sessions live de Saskia , Krego , Le Manou , Doria D et Léo Fifty Five . Tarmac déploie l'artillerie lourde avec un programme belge dans l'ADN de la web radio et la mise à disposition d'une Mixtape 100% belge par le DJ Beba Storm , à télécharger ou écouter en streaming. Enfin, Jam , la radio digitale 100% musique alternative, sera aussi de la partie, à travers un éclairage particulier dans l’émission de Maya Cham .

Nos 8 radios sont mobilisées pour soutenir les musicien.ne.s de Wallonie et de Bruxelles, privés de concerts depuis bientôt un an. Les 8 chaînes adaptent toutes leur contenu et leur programmation musicale pour fêter la richesse de nos scènes musicales. Avec un maximum de jeunes artistes mis à l'honneur. Rencontres, musique, concert, duos... la fête sera plurielle.

Classic 21 proposera les meilleurs moments de l’émission The Band Next Door dans Tempo entre 10h et midi et en profitera pour inviter quelques artistes en visio conférence. La chanteuse de Black Mirrors, Marcella Di Troia sera mise à l’honneur dans l’émission Ladies in Rock le vendredi soir. Sans oublier la webradio Noir Jaune Rock à découvrir 24h/24 sur Classic21.be. Sur La Première , dans Le Feel de Diane , en semaine de 14h30 à 16h, Diane Maroy recevra Pierre Citron , Echt! , Reinel Bakole , Fanny Bériaux et Coline Cornélis . Dans Sacré belges ! le samedi, entre 19h et 20h, diffusion du concert de la finale du Concours Circuit 2020 , avec Twin Toes , Jackbrol , Benny et Tukan . Sur Musiq3 , du lundi au vendredi, à 10h30 dans L'Odyssée, Cécile Poss consacrera sa "Pensée du jour" à 5 jeunes talents classiques choisis par 5 artistes "établis". Leur portrait sera à découvrir sur le site et les réseaux sociaux de Musiq3.

Rendez-vous en images sur Auvio, sur Tipik et sur les réseaux sociaux

Les concerts et les interviews c'est sur Auvio, dans le corner Belgian Music Week .

Avec les 22 épisodes de la série Label : les émotions musicales de nos talents en 5 minutes chrono. De Charles à Adamo, nos artistes confirmés ou émergents parlent émotions, souvenirs et découvertes. Adamo nous recommande Noé Preszow, Lubiana craque sur l'univers soul-jazz-pop de Milla Brune.

Avec les 17 Les concerts Restart.

Avec The Band Next Door, les showcases de groupes belges organisés par Classic 21. Neuf groupes 100 % live pour une heure de concert et interview avec Fanny Gillard : Black Mirrors, Behind The Pines, Thomas Frank Hopper, Jane Doe, Lemon Straw, Plain Jane, Winter Woods, Ghalia Volt et Romano Nervoso.

L'apothéose ce sera en télé sur Tipik

La Belgian Music Week se clôturera en télévision avec la Belgian Music Night présentée par Bénédicte Deprez. Au programme, des lives exclusifs de duos d’artistes confirmés et émergents, comme le duo d'un soir Lous and the Yakuza + Iliona ou encore Plastic Bertrand + Behind The Pines. En plus de ces duos, on découvrira trois prestations de talents " émergents " de la FWB qui ont marqué l’année 2020: Noé Preszow , Saskia et Charles. Les métiers de la musique seront aussi mis à l'honneur.