Toots Thielemans, l’incroyable destin d’un ketje de Bruxelles

Zoom arrière - Spéciale Toots Thielemans (11/28) - 23/08/2021 Emission de 2009. 1984 - Documentaire de Fred Van Besien - Toots'Suite Un chassé-croisé sans temps morts entre New-York et Bruxelles. Une heure de rêve, résultat heureux d'une complicité née spontanément entre le numéro un mondial de l'harmonica et une équipe de la Télévision. Mais voulez-vous en savoir plus ? Place à "TootS ' Suite": - dans les rues de New-York, ou Toots se balade et rencontre des copains musiciens. - dans les studios de la N.B.C ou Toots est 1'invité-vedette du David Letterman Show. - à Long Island dans sa maison de Montauk au bord de l'océan ou, à l'occasion de l'anniversaire de sa femme, Toots a organisé une fête de circonstance. - à New-York encore, où Toots assiste à un enregistrement de Paul Simon. - à Bruxelles, où nous retrouvons Toots à la Grand-Place, à la Foire du Midi, rue Haute, au Marché aux Puces, au Studio de la Madeleine où il enregistre le générique de "Plein Jeu". - et dites-le vous bien, il y aura bien d'autres surprises encore dans "Toots'Suite"... Une émission musicale pas tout à fait comme les autres émissions musicales; une émission -portrait différente du portrait traditionnel. Car "Toots'Suite", c'est avant tout une chaleur communicative. La rencontre avec un homme, qui est une vedette... Mais une vedette... enfin simple, que le moindre son d'harmonica met en joie... ou parfois aussi en larmes.