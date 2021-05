Tony Allen, l'histoire sans fin

Tony Allen, batteur de légende, y travaillait quand il a disparu l'année dernière : voici "There is no end", album iconoclaste et percutant, à l'image de son auteur, qui se frotte ici à des jeunes rappeurs.

"Quand il est parti, c'était très dur. Un mois après, sa maison de disque et son manager m'ont contacté : …vous aviez bien avancés, il faut respecter la volonté du maître et finir cet album…", raconte à l'AFP Vincent Taeger. Producteur-complice, il côtoyait depuis dix ans ce gourou de l'afrobeat et compagnon de route de Fela Kuti.

Alors qu'il s'apprêtait à fêter ses 80 ans, notamment avec un concert évènement au Royal Albert Hall de Londres, le batteur nigérian est décédé le 30 avril 2020 à 79 ans, en région parisienne, où il s'était installé. Un après sort "There Is No End", l'album posthume de Tony Allen.

