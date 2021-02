Toine Thys et Ihad Radwan, deux personnalités multiples, une passerelle entre le jazz et l’Orient

À défaut de pouvoir voyager dans le monde en raison de la pandémie, la musique est et reste un bon moyen de s’offrir quelques moments de relaxation, d’évasions et de découvertes. Alors direction l’Égypte avec un des derniers projets du saxophoniste belge Toine Thys. Après plusieurs tentatives, du Trio au Septet, et une large réflexion sur les bons instruments à utiliser pour ce nouveau projet, Toine Thys a finalement choisi le Quatuor pour former autour de lui le groupe Overseas. Un magnifique voyage entre Jazz et musique Orientale. Sur certains morceaux je suis un maître charlatan. Je suis tout sauf un spécialiste de la musique Orientale, c’est clair. En fait, je joue d’une certaine manière du jazz sur cette musique. C’est ce que je sais faire de mieux.

Des compositions libres et mélodieuses Overseas est l’histoire de la rencontre entre le saxophoniste Bruxellois Toine Thys et le joueur de oud égyptien Ihab Radwan. Ils ont partagé les scènes européennes à l’occasion de concerts et de cartes blanches, et choisissent maintenant d’explorer une formule à 4 (voir 5), accompagnés par le percussionniste brésilien Zé Luis Nascimento (Ayo, Césaria Evora, Jean-Luc Ponty, Al Di Meola, Oumou Sangare), la violoncelliste luxembourgoise Annemie Osborne (Tcha Limberger, Magic Malik, Marillion, Michel Mootz, OakTree), et fréquemment le pianiste néerlandais Harmen Fraanje en concert et invité sur cet album (ECM, Ernst Reijseger). C’est la combinaison de ces musiciens qui fait de cet album une très belle alchimie entre plusieurs influences. Ces cinq musiciens se rencontrent et se parlent en musique de leurs univers respectifs. À noter la belle cohabitation entre l’oud d'Ihab Radwan et le piano d'Harmen Fraanje. Toine Thys était l’invité de Philippe Baron dans son émission "Jazz" sur Musiq3.

Interview de Toine Thys dans l'émission "Jazz" sur Musiq3 - Sortie de l'album de Overseas "Tamam... Toine Thys nous présente le premier album de son groupe Overseas, avec le joueur d'Oud Ihab Radwan. Programme complet sur www.rtbf.be/jazz