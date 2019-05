"To Feel the Music" : le nouvel ouvrage de Neil Young sortira cet été

Le musicien Neil Young a dévoilé des détails relatifs à son nouveau livre, intitulé "To Feel the Music: A Songwriter's Quest to Save High-Quality Audio". À paraître en septembre, il a été co-écrit par l'artiste et par Phil Baker, le PDG de Neil Young Archives (NYA).

Sur le site NYA, Neil Young révèle : "'To Feel the Music' raconte les efforts que j'ai fournis pour tenter d'améliorer la qualité audio de ce que l'on écoute. L'ouvrage raconte comment la technique et les labels compromettent la qualité du son au fil du temps au lieu de l'améliorer comme pour les autres technologies. Les choses ont empiré". En plus d'évoquer le futur de la musique numérique, "To Feel the Music" revient sur la courte existence de Pono, une plateforme lancée en 2014 qui visait à offrir une alternative "haute-résolution au format MP3". Le projet a été abandonné en 2017.

Neil Young a ensuite concentré ses efforts sur le projet Neil Young Archives. Ces archives regroupent toute sa musique, notamment plusieurs albums inédits, à écouter gratuitement via le service haute-résolution XStream Music. "L'amélioration de la qualité audio est l'une des choses les plus importantes que nous avons entreprises ces dernières décennies, une chose sur laquelle je me concentre chaque jour", explique le rockeur dans un communiqué officiel.

L'ouvrage "To Feel the Music: A Songwriter's Quest to Save High-Quality Audio" sera publié le 9 septembre. Les précommandes sont ouvertes.