Thylacine compose un morceau avec l’ambiance sonore du train de nuit

"Train Night", c’est le nouveau morceau du compositeur de musique électronique Thylacine. Fin juin, il a passé deux nuits à en immersion dans le train de nuit Paris-Nice pour y enregistrer l’ambiance sonore du voyage en train et la traduire en chanson.

Tendez l’oreille en écoutant "Train Night". Vous y reconnaîtrez probablement des roulements, des klaxons ou encore des craquements… Tous des petits sons qui font l’ambiance sonore unique d’un voyage en train. Ces sons ont été enregistrés par l’artiste lui-même lors d’un voyage en train de deux nuits entre Paris et Nice qu’il a pu réaliser fin juin. "C’est ma première expérience de train de nuit en France" confie l’artiste dans le making-of de la vidéo. "J’espère y retrouver une sorte de mélancolie douce que j’avais pu trouver dans le Transsibérien. C’est un mode de transport que j’adore. De pouvoir retrouver le voyage un peu long, qui prend son temps et qui permet de vraiment vivre le trajet et d’avoir le lever du soleil c’est quelque chose que j’attends absolument. Je vais d’ailleurs programmer mon réveil à 5h30 du matin car le lever de soleil dans un train c’est absolument magnifique."

Thylacine a été invité à réaliser ce morceau par le Ministère de la Transition écologique. L’artiste est en effet spécialisé dans la composition musicale pendant ses voyages. C’est notamment à bord du célèbre Transsibérien que le compositeur électro français a enregistré son premier album. On peut donc dire que les trains, ça le connaît ! En 2019, plus original, c’est le Château de Versailles l’invitait dans le but d’y capter l’ambiance sonore de ce lieu mythique : le claquement de portes, les craquements du parquet, les mécanismes d’horlogerie, quelques notes de clavecins, d’une harpe, une serrure dans une porte… Vous pouvez (re) découvrir le résultat ici !

Découvrez les coulisses du train de nuit avec Thylacine ci-dessous !