"Thriving", le nouveau single de Mary J. Blige et Nas

Le titre "Thriving" a été dévoilé en amont de la tournée nord-américaine du duo, qui démarrera en juillet.

Dans cette chanson, produite par DJ Camper, la diva Mary J. Blige délivre un message positif sur un instrumental minimaliste mais efficace.

En avril dernier, Mary J. Blige avait annoncé cette collaboration sur Instagram, en partageant la couverture de ce single en citant la poétesse Maya Angelou en légende. "My mission in life is not merely to survive, but to THRIVE, and do so with some passion, some compassion, some humor, and some style" ("Ma mission sur Terre n'est pas simplement de survivre, mais de PROSPERER, et de le faire avec passion, compassion, humour et style").

"Thriving" n'est pas la première collaboration de ces références du hip-hop que sont Mary J. Blige et Nas, ils avaient précédemment sorti ensemble "Feel Inside" et "Reach Out."

Cet été, ils iront plus loin en tournant ensemble en Amérique du Nord à l'occasion de "The Royalty Tour", qui débutera le 11 juillet en Floride.

Mary J. Blige travaille actuellement sur son 14ème album studio, après "Strength of a Woman", paru en 2017. A en croire W magazine, cet enregistrement s'intitulerait "My Life II... There's Something About Me, My Self & Mary Jane (Act 2)" et pourrait sortir dans le courant de l'année.