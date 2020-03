Thomas Fersen ouvrira le Festival au Carré à Mons, le 1er juillet

Les organisateurs du Festival au Carré de Mons, dont la 21e édition se déroulera du 1er au 10 juillet, ont annoncé les noms des premiers artistes du programme 2020. Le festival se déclinera dans plusieurs lieux culturels montois.

Le Festival au Carré restera fidèle à son ADN d'événement artistique et culturel pluriel. Le public pourra assister à des spectacles de théâtre, de danse, à des concerts, des rencontres, à des journées pour les familles, des propositions gastronomiques, etc.

plus d'infos sur la programmation sur le site officiel

Les premiers noms de l'affiche 2020 ont été révélés mercredi par les organisateurs. Le conteur et mélodiste Thomas Fersen ouvrira le Festival en musique le 1er juillet au Carré des Arts. Le jeune auteur-compositeur Tim Dup sera sur la scène du Carré des Arts le 4 juillet, avec le chanteur Malik Djoudi en première partie. Le collectif de musiciens originaires de Kinshasa, "Kokoko", assurera la clôture du Festival le 10 juillet au Carré des Arts.

Sur la scène théâtrale, le Festival annonce la nouvelle création du Raoul Collectif, intitulée "Une Cérémonie", le 2, 3 et 4 juillet au Théâtre le Manège. La comédie musicale "L'homme de la Mancha" rendra hommage, sur la même scène, à Jacques Brel et à Bruxelles les 8 et 9 juillet. (www.surmars.be).