"This Way", un titre très R&B pour la B.O. de "Superfly"

Alors que la bande-originale du film "Superfly" paraîtra le 8 juin, un nouveau titre a été publié, l'un des rares sur lequel ne figure pas le rappeur Future, le maître d'orchestre de cet album.

Khalid et H.E.R., deux vocalistes de R&B, mélangent leurs voix suaves sur "This Way", une balade sentimentale au rythme d'une ligne épurée de guitare.

"This Way" débarque quelques jours à peine après le clip de "No Shame" de Future et PARTYNEXTDOOR qui figurera aussi dans le film.

Le rappeur Future a la charge de la BO du remake du célèbre film de la Blaxploitation "Super Fly" sorti en 1972. Il a dévoilé le track-listing la semaine dernière avec une belle affiche : 21 Savage, Young Thug, Lil Wayne et Miguel.

On découvrira la BO dans son intégralité vendredi, quelques jours avant la sortie américaine du film.