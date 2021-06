Thérèse casse les clichés sur les Asiatiques avec son titre "Chinoise ?"

Si le racisme anti-Asiatique n’est pas nouveau, le phénomène s’est malheureusement décuplé depuis 2020 et l’arrivée du coronavirus. Avec sa chanson "Chinoise ?" l’artiste Thérèse dénonce les clichés dont sont victimes les populations asiatiques. Avec humour, impertinence et intelligence, la jeune femme alerte l’opinion publique sur ce fléau.

Le racisme anti-Asiatique est bel et bien un phénomène qui est en train de se banaliser dans tous les pays touchés par le coronavirus. En Belgique, le MRAX (Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie) a reçu plus de signalements concernant du racisme anti-Asiatique en 2020 qu’en 2019 (selon Moustique) !

Dans son titre "Chinoise ?", la chanteuse et styliste Thérèse passe en revue et compile les insultes et clichés auxquels les Asiatiques sont régulièrement confrontés : "Chinoise, Chen Li, Massage, Polie, Soumise au lit, You call me Katsuni, Chinese, Money, Femme tigre, Gucci, Lucy Liu, Gong Li, 2020 vis ma vie, Chintok, Grain d’riz, Manga, bar tabac, Jacky Chan, Bruce Lee…" n’en sont que quelques exemples… L’artiste explique n’avoir même pas eu la place pour tout retranscrire dans une seule chanson.

Thérèse a choisi de ne pas céder à la violence du racisme anti-asiatique. La chanteuse explique sur Youtube ses intentions derrière cette chanson : "Compiler les clichés, les détourner, les démonter, se réapproprier ses identités. Pas de drama, pas de haine, pas de victimisation, pas de ton moralisateur. Parce qu’on peut aborder les sujets qui fâchent de façon positive et colorée. Non dans la volonté de banaliser cette violence, mais au contraire de ne pas y céder, de s’en servir comme une force pour avancer et façonner le monde à notre image. Se battre "pour" et non "contre". Finalement, l’idéal universaliste que je défends à travers mes projets et notamment cette chanson existe, juste là, sous nos yeux. C’est ce que je souhaitais vous partager."

Le clip de "Chinoise ?" est lui aussi audacieux : coloré et kitsch, Thérèse joue avec les codes vestimentaires et culturels. Un bel appel à la tolérance et au respect, lancé par une artiste talentueuse que l’on vous invite à suivre sur : Facebook, Instagram et Youtube.

Pour continuer à s’informer :

Il y a quelques mois, nous vous partagions le coup de gueule de la comédienne Daphné Huynh, qui dénonçait le manque de représentation des acteurs asiatiques au cinéma. Nous vous invitons à relire son coup de gueule ici.

Nous vous invitons également à jeter un œil à "Sororasie", un collectif qui lutte contre le racisme et pour une meilleure représentation des femmes asiatiques dans nos sociétés.