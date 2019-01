The Who annonce un nouvel album studio et une tournée symphonique

Les fans des Who avaient de quoi se réjouir ce week-end car ils ont appris l'arrivée d'un nouvel album de leurs idoles pour 2019 ainsi qu'une tournée américaine de 29 dates accompagnée par des orchestres symphoniques.

Le groupe a tout d'abord dévoilé ces infos dans un court message sur leur site internet, en référant à un article de Rolling Stones à venir.

Le nouvel album devrait paraître dans l'année même si, à ce jour, il se limite à 15 démos réalisées par Pete Townshend, le guitariste et leader du groupe. La prochaine étape devrait être l'ajout de pistes vocales de Roger Daltrey, selon des propos du guitariste repris par Rolling Stone. Pete Townshend note que ce nouvel album était la condition sine qua non de la tournée à venir. "L'idée n'était pas de produire un album à succès. L'idée est que les Who ont besoin d'un nouvel album. C'est purement personnel. C'est une question de fierté, de satisfaction personnelle et de dignité en tant qu'auteur."

Le dernier album en date remonte à 2006, il s'intitulait "Endless Wire". Mais avant de découvrir ce nouvel opus, le groupe embarquera dans une vaste tournée nord-américaine.

Bien qu'aucune date n'ait encore été annoncée, le groupe a révélé sur son site qu'elle débuterait en avril. Interrogés par Rolling Stone, les membres du groupe ont plutôt évoqué le mois de mai pour la première date prévue dans le Michigan puis la côte est, avant la côte ouest et le Canada en septembre et octobre.

La plupart des dates se joueront dans de grands stades, mais le groupe sera à chaque fois accompagné d'un orchestre symphonique local.

Découvrez leur dernier album "Endless Wire" :