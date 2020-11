The Weeknd à l'affiche du prochain Super Bowl, avec Black Lives Matter en toile de fond

Le chanteur canadien The Weeknd sera la vedette du prochain spectacle de la mi-temps du Super Bowl, la finale du championnat de football américain, même si l’on ignore encore comment le concert sera adapté au contexte de la pandémie.

Le choix du chanteur de R&B, de son vrai nom Abel Tesfaye, pour la finale du 7 février 2021 à Tampa (Floride) confirme la volonté de la NFL, la ligue professionnelle de football américain, de sélectionner des artistes plus jeunes et de contribuer à plus de diversité.

Je suis touché, honoré, et ravi de me retrouver au centre de cette célébrissime scène cette année

a indiqué dans un communiqué la star de 30 ans, connue pour des tubes comme Blinding Lights ou Starboy, collaboration avec le duo français Daft Punk.