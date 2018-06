The Vegetable Orchestra, comme son nom l’indique, est un orchestre qui joue avec des légumes. Ils creusent des carottes, frottent des poireaux, frictionnent des peaux d’oignons et soufflent dans des céleris pour faire sortir des sons. En perpétuelle recherche sonore, les musiciens ne sont pas du genre à végéter et construisent un instrument différent pour chaque concert (après un spectacle, les légumes sont un peu fatigués). Le groupe s’est formé en 1998, a déjà quatre albums à son actif et quelques tournées mondiales derrière eux. Depuis 20 ans, ces drôles d’artistes intriguent et fascinent avec leur univers propre un peu barré, un peu bizarre mais totalement créatif.

“The Vegetable Orchestra” lance son crowdfunding - © Heidrun Henke

Le 25 mai 2018, The Vegetable Orchestra a lancé un appel au financement participatif sur la plateforme Startnext. Ils espèrent récolter 3.000 euros qui leur permettront de payer le mixage et toute la post-production de leur quatrième album nommé “Green Album”. Le tiers de l’objectif a déjà été atteint et il reste encore une vingtaine de jours pour réussir la collecte.

Nous invitons tous les amoureux de la musique des légumes à nous soutenir dans ce voyage continu dans le monde sonore de la musique organique.

The Vegetable Orchestra est organisé en un collectif de musiciens et artistes au fonctionnement horizontal. Ils décident et organisent tout ensemble.

Pour soutenir ce projet hors des sentiers battus et non-conventionnel, c’est ici.