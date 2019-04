The Raconteurs : un nouvel album pour la fête de la musique

Le 21 juin sortira "Help Us Stranger", le premier album du groupe composé de Jack White, Brendan Benson, Jack Lawrence et Patrick Keeler depuis 2008. L'album succédera à "Consolers of the Lonely".

Jack White et Brendan Benson ont co-écrit la plupart des chansons. Le groupe The Raconteurs a également repris "Hey Gyp (Dig the Slowness)", une chanson écrite par Donovan. Le projet inclut aussi des contributions de Dean Fertita (Queens of the Stone Age), de Lillie Mae Rische et de Scarlett Rische.

Enregistré au studio Third Man de Nashville, l'album a été produit par le groupe et mixé par Joshua V. Smith.

Deux extraits, "Sunday Driver" et "Now That You're Gone", ont déjà été révélés.