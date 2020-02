"The Love Songs" de Manuel Hermia, un moment de douceur garanti

Ce n’est pas un hasard si le saxophoniste Manuel Hermia est venu présenter son dernier opus le jour de la Saint-Valentin sur Musiq3. Intitulé "The Love Songs", il revisite dans une formule trio, quelques grands classiques du jazz, bijoux de poésie propre à l'époque de Broadway : "I Fall In Love To Easily", "Stella By Starlight", "You Don’t Know What Love Is"... Un joli moment en apesanteur !

Pour cet album "The Love Songs", le trio a choisi 7 standards en fonction de leurs mélodies et de la charge émotionnelle qu'ils véhiculent. Des thèmes écrits pour la plupart dans les années 40 ou 50. Et même si c'est un album instrumental, Le trio a été sensible au côté poétique des textes et sur le travail des paroliers de ces chansons d’amour. Un album de ballades complètement assumé, un album tout doux, en toute intimité, en trio et sans batterie.

Une seule composition en dehors des standards : "I Aime You", un morceau écrit et enregistré par Manuel Hermia il y a déjà 25 ans et qu’il reprend ici avec toute l’expérience accumulée au fil des années ainsi qu'avec la sensibilité de ses 2 acolytes.

Un album paisible, proposé par un trio qui se connaît particulièrement bien et qui joue sur le grain, les vibratos, les silences... Une interprétation en toute simplicité pour un magnifique retour au coeur du jazz et de ses classiques jamais démodés.

Manuel Hermia était l'invité de Philippe Baron, dans son émission "Jazz" sur Musiq3.