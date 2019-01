The Killers dévoilent le clip de "Land of the Free" réalisé par Spike Lee

Le groupe de Las Vegas The Killers est de retour avec un nouveau single et un clip engagés. Une vidéo signée par le cinéaste Spike Lee.

Le titre chanté par Brandon Flowers évoque le surpeuplement des prisons américaines, le contrôle des armes à feu, et le mur que Donald Trump réclame entre les Etats-Unis et le Mexique.

"Land of the Free" est le premier nouveau titre des Killers depuis leur album "Wonderful Wonderful" sorti en 2017.

L'année dernière, le groupe a publié un coffret rétrospectif en vinyle, contenant tous leurs albums studio et la première édition en vinyle du disque "Live From the Royal Albert Hall" de 2009.