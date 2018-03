The Cure annonce la sortie de deux disques inédits pour le Record Store Day

Le groupe britannique a annoncé la sortie de deux opus de son cru, à l'occasion du Record Store Day, qui se tiendra le 21 avril prochain.

Le groupe de Robert Smith offrira à ses fans deux enregistrements le 21 avril prochain, lors du Record Store Day, rapporte Pitchfork.com.

Le premier est un vinyle remixant la compilation de 1990 "Mixed Up", qui comprendra les titres "Lullaby", "Close to Me", "Pictures of You", "Love Song", "Why Can't I Be You?".

Le second, "Torn Down (Mixed Up Extra)", est une compilation de seize titres de The Cure remixés par Robert Smith en personne. On retrouvera les morceaux "Three Imaginarys Boys", "Just One Kiss" et "Never Enough".

Emmené par son chanteur à la coiffure improbable, The Cure a popularisé le genre du rock gothique. A l'occasion de ses 40 ans de carrière, le groupe se produira à Hyde Park à Londres le 7 juillet prochain.

Le Record Store Day, connu sous le nom de Disquaire Day en France, célèbre les vendeurs de musique indépendants dans le monde.