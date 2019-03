Le chanteur Robert Smith a confirmé que son groupe avait fini d'enregistrer son nouvel album.

Le chanteur a donné plus de détails sur ce prochain opus, lors de l'émission "The John Maytham Show" de la radio sud-africaine CapeTalk. "Nous l'avons apprécié et nous venons d'enregistrer notre premier album depuis dix ans."

Robert Smith a précisé qu'il continuait "à faire cela pour les bonnes raisons". Il a ajouté que le nouvel album explorait de nouvelles orientations pour le groupe. Et d'ajouter "parce que c'est nous qui le faisons, c'est notre son."

En décembre dernier, le leader du groupe avait déclaré que son entrée au Rock and Roll Hall of Fame les avait encouragé à terminer le processus d'enregistrement de leur 14e album studio. Les détails du projet sont limités, mais une chose est sûre, le prochain LP suivra celui paru en 2008, intitulé "4:13 Dream."

La date officielle de parution n'a pas encore été annoncée, mais The Cure part faire la tournée des festivals tout l'été dès le mois de juin. Ils seront l'une des têtes d'affiche du festival de Glastonbury, et joueront lors du festival Rock Werchter, le 28 juin.

Ils ont par ailleurs annoncé une série de concerts pour marquer le 30e anniversaire de l'album "Disintegration", paru en 1989.