Tété est la première tête d'affiche du e-festival live #JeResteALaMaison. Chaque jour à 16 heures.

80 artistes sont programmés sur la totalité du festival qui se déroule de 16 heures à 22 heures et se tient jusqu’au 07 avril.

#JeResteALaMaison nous la joue comme un véritable festival , avec ses horaires, son line-up éclectique, ses têtes d’affiche qu’on ne veut pas rater et ses découvertes qui permettent d’élargir son horizon musical.

Depuis le début du confinement, le chanteur et guitariste français organise des TÉTÉ x Feats confines/LockedDown Sessions . L'artiste propose chaque jour la reprise d'un morceau connu et nous propose -si on est musicien !- de l'accompagner.

De Stevie Wonder à Depeche mode en passant par les Jackson 5, ce sont des petites bulles de 2 minutes qui font du bien et qui permettent au chanteur de rester présent.

Tété vous donne le mode d'emploi ici