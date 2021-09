Tessa Dixson revient avec "Creep", son nouveau single ce vendredi 17 septembre

Tessa Dixson, artiste bruxelloise complète, sort ce vendredi 17 septembre "Creep", son nouveau single. Ce projet, qui suit la sortie de son premier album "Genesis", concrétise son retour sur la scène artistique belge après une période marquée par la crise sanitaire et la mise à l’arrêt du secteur culturel. Des mois compliqués, empreints de doutes et de remise en questions pour l’artiste, qui sort de cette période plus persuadée que jamais du caractère essentiel de la musique et de l’art pour la société. Des changements dans son équipe sont aussi sources de bouleversements pour Tessa, mais elle a travaillé, grandi puis travaillé encore jusqu’à se sentir pleinement fière et satisfaite de son nouveau morceau.

Avant, j’étais entourée de A à Z. Maintenant, je suis seule. Mais alors que tout se désintègre autour de moi, je n’ai jamais été aussi fière de ce que je fais

Souvent qualifiée d’inclassable, Tessa Dixson se place elle-même sur la ligne entre musique pop et alternative, et confie préférer y rester. Depuis ses premiers singles "Prayer", "Beautiful Pain" et "Crystal Waters", elle continue d’affiner son style : mélancolique, dynamique, éclectique. Gagnante en 2019 du concours de Studio Brussel De Nieuwe Lichting, sa pop sombre sur des beats entraînants séduit justement parce qu’elle ne rentre dans aucune case prédéfinie.

