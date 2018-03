Taylor Swift sort un nouveau clip pour son morceau "Delicate"

La chanteuse dévoile le clip de son titre "Delicate", qui fait partie de son album "Reputation" de 2017.

Alors que les paroles de la chanson se réfèrent à un nouvelle relation amoureuse, dans cette vidéo, la star semble s'interroger sur sa propre célébrité.

On voit Taylor Swift en train de jouer mécaniquement le rôle de star à une soirée dans un hôtel de luxe: entourée de son personnel de sécurité, face aux photographes et journalistes et sollicitée par ses fans. Quand un inconnu lui donne un papier magique, elle se rend compte qu'elle est devenue invisible.



Loin de la surveillance serrée de la part des médias et de son public, Swift se lâche: elle arrache sa robe longue, fait des grimaces, et danse.



Puis la chanteuse se retrouve dehors, dansant sous la pluie, dans une station de métro, et enfin dans un bar, où elle redevient visible aux yeux de tous.



Le réalisateur de "Delicate", Joseph Kahn, a déjà collaboré avec Taylor Swift sur plusieurs de ses vidéos telles que "Look What You Made Me Do", "Blank Space" et "Bad Blood".