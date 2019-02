Tame Impala et Twenty One Pilots au Pukkelpop

Tame Impala , qui a pour leader Kevin Parker, s'est déjà produit à deux reprises au Pukkelpop, en 2010 et en 2015. Le groupe, notamment connu pour son titre "Let It Happen" (2015), viendra présenter cet été son nouvel album.

Selon les organisateurs, Tame Impala jouit d'une très bonne réputation pour ses prestations live, entre autres grâce à ses impressionnants spectacles de lumière et ses projections laser.

De son côté, le groupe Twenty One Pilots, qui a acquis sa notoriété avec des titres comme "Ride" et "Stressed Out" tirés de l'album "Blurryface", rejoindra lui aussi l'affiche du festival pour la troisième fois, après sa venue en 2013 et 2015. L'an dernier, il a sorti son cinquième album "Trench".

La 34e édition du Pukkelpop se tiendra du 15 au 18 août prochains.