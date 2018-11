Takeoff s'envole pour l'espace dans son clip "Casper"

Le rappeur du groupe Migos vient de dévoiler le clip très futuriste de son nouveau single "Casper". Dans cette courte vidéo, les fans de Takeoff verront leur idole, habillée d'une tenue futuriste et entourée de jeunes femmes peu vêtues ainsi que d'une Rolls Royce.

"Casper" est à retrouver sur le dernier opus du rappeur "The Last Rocket", sur lequel figurent les titres "Last Memory" et "Lead the Wave". Dans la tribu Migos, Quavo a dévoilé le 12 octobre dernier "Quavo Huncho" suivi par Takeoff avec "The Last Rocket". Offset devrait prochainement dévoiler son disque.