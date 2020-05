Tahirah Memory, un son qui ne ressemble à aucun autre

Élevée par une mère volontaire et pleine de ressources, et façonnée dès son plus jeune âge par les vibrations et les sonorités mélodieuses de son père trompettiste de jazz, Tahirah a affirmé très tôt sa passion pour la musique.

Originaire de l’Oregon, certains de ses plus beaux souvenirs remontent à sa tendre enfance, lorsqu’elle assistait à des festivals d’été dans les parcs pour écouter son père jouer du funk, du jazz et de la soul avec certains des plus grands musiciens du monde, sous le soleil de l’été. Chanter à pleine voix dans les couloirs vides après l’école à l’âge de 8 ans, pour profiter de l’acoustique étonnante, et réinventer des clips musicaux ou créer des spectacles pour la famille ont été ses premières activités musicales. Écouter des chanteurs de R&B sur des vinyles et imiter chacune de leurs notes, a créé une passion indéniable pour des chansons d’amour.