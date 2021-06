"T’as pas de personnalité", le nouveau titre d’Alice Spa, qui dénonce la pression de l’industrie musicale

Découvrez le 3ème single de l’EP de la jeune chanteuse Alice Spa ! Intitulé "T’as pas de personnalité", la chanteuse dénonce avec ironie les critiques négatives auxquelles elle a été confrontées ces dernières années dans l’industrie musicale.

Ces derniers mois, plusieurs chanteuses ont dénoncé les abus et injustices dont sont victimes les femmes dans l’industrie musicale. Il y a eu Pomme, qui a apporté sa pierre au mouvement #Metoo ou encore Hoshi violemment critiquée sur son physique… Les pressions que les femmes chanteuses, compositrices ou interprètes subissent sont nombreuses. Aujourd’hui, c’est au tour de la chanteuse belge Alice Spa, d’ajouter sa contribution et de parler ouvertement de la dureté du milieu. Avec son nouveau titre "T’as pas de personnalité", Alice Spa met en lumière toutes les critiques qu’elle a pu entendre depuis le début de son parcours. "Ton timbre me rappelle celui de Vanessa Paradis mais en plus banal…" chante l’artiste de 26 ans.

C’est vrai que tu as une belle voix, mais tu sais, ça suffit pas, t’as pas la gueule de l’emploi.

Dans le clip qui accompagne la chanson, Alice Spa a pris le parti d’illustrer cet environnement négatif au travers de trois personnages différents. Elle y joue à la fois Laura la timide face à un producteur de musique, Charlotte la rebelle face à sa famille traditionnelle et Cleo la force tranquille face à son copain.

T’es trop douce, t’es trop lisse, dans le contrôle, t’es trop toi.

Ce titre est issu de son nouvel EP intitulé "Elan", composé de chansons très intimes aux sonorités pop. Pour produire ce nouvel EP, Alice Spa a fait confiance à la productrice belge Le Manou. Une femme engagée, qui à son tour, n’a pas peur de dénoncer le milieu toxique de la production musicale. "Elan" a été enregistré dans le studio "Durbuy Music", ouvert par Le Manou en pleine pandémie. "Il y a une aura bienveillante entre femmes artistes qui fonctionne bien" confie la productrice.

