SYA : la rappeuse malaisienne qui dénonce les stéréotypes sur les femmes musulmanes a séduit Def Jam

Lunettes noires et robe léopard, la rappeuse malaisienne SYA appelle à l’émancipation des femmes et découpe à la tronçonneuse les stéréotypes sur les musulmanes dans ses morceaux.

Vue comme une étoile montante dans le milieu de la musique, la jeune femme de 25 ans dit subir des attaques de ceux qui considèrent qu’elle ne se comporte pas comme une bonne musulmane.

"J’ai eu beaucoup de commentaires dérangeants : Est-elle vraiment musulmane ? Combien prend-elle pour une nuit ? Pourquoi est-elle si dénudée ? ", cite-t-elle comme exemples.

En Malaisie, pays d’Asie du Sud-Est relativement riche, la société conserve des valeurs très traditionnelles.

SYA dit être confrontée à un "état d’esprit patriarcal" et à la "sexualisation" de celles qui se rebellent contre les normes.

Si la majorité des Malaisiennes portent le voile, ce n’est pas une obligation légale. Mais le pays a vu une poussée de l’islam conservateur et tout ce qui est vu comme non islamique est de plus en plus critiqué.